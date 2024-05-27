ご覧いただきありがとうございます。リザードヘッドのキーホルダーになります。今では素材入手不可のアントイーター（センザンコウ）です。使わなくなったため、どなたかに使用して頂ければ幸いです。革部分は破れ等はなく、まだまだ使用頂けます。キーリング部分は、使用に伴うスレとハゲがあります。シルバーコンチョは、変色していますが、磨けば問題ないです。（取り外しはプラスドライバーで行えます）付属品として、ギャランティカード、箱をお付けします。2012年のイベント時に購入した為、来店したデザイナーサインが入っています。（rizardhead,abilitynormalの両名サイン）かなりレアな物となっておりますので、ご検討よろしくお願いします。あくまで中古品ですので、完璧なものを求める方はご遠慮ください。ご理解のある方のみご購入検討くださいます様、お願い致します。何かありましたら質問お願いします。#リザードヘッド#rizardhead#キーホルダー#キーループ#abilitynomal#アビリティノーマル



デザイナーサイン付き リザードヘッド アントイーターキーホルダー ...



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