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ゴローズ goro's SVフェザー大 金メタル付チェーン イーグルフック 細角
商品番号 S75835990107
商品名

ゴローズ goro's SVフェザー大 金メタル付チェーン イーグルフック 細角
ブランド名 ゴローズ
特別価格 税込 13,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

九州の方に現在は引っ越してしまいましたがgoro'の物は全て12年程東京に住んでた時期に原宿ゴローズ店に通い並んで購入した正規品になります。素人採寸になりますがコンディションチェック等は失礼の無いように行っております。値下げ等ご希望ありましたら頑張らせていただきます。中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。気になる点がございましたらご注文前にお気軽にご質問ください。質問等なければコメント無しでの購入もＯＫです。仕事の都合で週末返信出来ない事がございます。ご了承下さい。基本的に交渉中や専用出品であっても購入ボタン押した方が優先となりますのでご了承下さい。
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