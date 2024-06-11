OUR LEGACY(アワーレガシー) LADON チェーンネックレス

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。▶︎2022ssourlegacyladonnecklaceourlegacy2022ssラドンネックレスになります。コーデに合わせやすいネックレスと感じます。付属品はタグと保存袋になります。▶︎海外正規取り扱い店にて購入しました。▶︎全長48cm素人採寸ですので多少の誤差がある可能性がありますourlegacy.yoster▶︎即購入OK▶︎即日発送心がけています♡▶︎素敵なご縁をお待ちしております♪アワーレガシーアワレガシーアワーズOursOur’sモーガン蔵人N129
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