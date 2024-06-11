N.HOOLYWOOD for Ron HERMAN セットアップ

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ハイライト｜Ron Hermanのセットアップを使ったコーディネート - WEAR



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ファッションが好きで、購入したのですが購入したことに満足して着ないので出品させて頂きます。下記、商品詳細となります。▪︎ブランド：N.HOOLYWOODforRonHERMANセットアップ▪︎サイズ・ジャケット：42・パンツ：40RonHerman有楽町店の店頭で購入致しました。ロンハーマンが周年記念でN.ハリウッドに完全別注した貴重なセットアップです。発売店舗限定で発売数も極端に少なく即完売された超人気の商品で、程よくストレッチのある上質な動き易い素材を使用し、上下共に内側にあるオリジナルプリントもこだわりぬいたモデルです。184cmの私で丁度良い感じのサイズ感でございます。タグや付属品等も購入したまま付いております。RonHermanオリジナルのガーバメントケースもお付け致します。新品・未使用ではございますが、自宅で保管しておりましたのでその点ご理解頂ければ幸いです。ご興味ある方いらっしゃいましたら、ご検討の程宜しくお願い致します。