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SISE Pコートブルゾン
商品番号 H95193515460
商品名

SISE Pコートブルゾン
ブランド名 シセ
特別価格 税込 23,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。23AWSISEのPコートブルゾンになります。断捨離のため出品します。ご確認ください。23年夏に購入した商品です。UNUSED、LIBERUM、COMOLI、CINOH、CASEYCASEY、DAIRIKU、doublet、digawel、EDROBERTJUDSON、Graphpaper、kolor、UNDERCOVER、　Scye、　A.P.C.、　UNFIL、AURALEE、POLYPLOID、YAECA、YOKE等のブランドが好きな方にオススメです。以下は取扱店の説明です。Pコートディティールをベースにしたテント型のウールブルゾン。着丈短め袖長めのライダース的バランスが可愛い。ワンボタン、ウエスト丈のオリジナルシルエット。トレンチなどにみられるアンブレラヨークが独立したような形です。ワイドボリュームでこの肉厚ウールなのでとても個性的なシルエットバランス。生地はWOOLoop（サスティナビリティの評価基準を満たしている）ウール100％メルトン。サスティナブルウール100%。リサイクルウールを使用しつつもsuper100's相当の原料を使用しているので手触りもよく、硬すぎないメルトン地なので、上品で高品質な風合い。メルトンでありながら軽量で、ジェンダーフリーで、ユニセックスでご利用いただけるブルゾンです。＜素材＞表地　ウール100％裏地　ポリエステル100％＜サイズ＞OS（フリーサイズ）＜サイズ詳細(cm)＞着丈58.0身幅66.0肩幅70.0袖丈58.0裄丈93.0＜色＞BLACK
http://narcologia.ru/goods/Taipei355271.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical260201.html
http://narcologia.ru/goods/browse519391.html
SISE Pコートブルゾン
SISE Pコートブルゾン | フリマアプリ ラクマ
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