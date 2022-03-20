SISE Pコートブルゾン

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閲覧ありがとうございます。23AWSISEのPコートブルゾンになります。断捨離のため出品します。ご確認ください。23年夏に購入した商品です。UNUSED、LIBERUM、COMOLI、CINOH、CASEYCASEY、DAIRIKU、doublet、digawel、EDROBERTJUDSON、Graphpaper、kolor、UNDERCOVER、 Scye、 A.P.C.、 UNFIL、AURALEE、POLYPLOID、YAECA、YOKE等のブランドが好きな方にオススメです。以下は取扱店の説明です。Pコートディティールをベースにしたテント型のウールブルゾン。着丈短め袖長めのライダース的バランスが可愛い。ワンボタン、ウエスト丈のオリジナルシルエット。トレンチなどにみられるアンブレラヨークが独立したような形です。ワイドボリュームでこの肉厚ウールなのでとても個性的なシルエットバランス。生地はWOOLoop（サスティナビリティの評価基準を満たしている）ウール100％メルトン。サスティナブルウール100%。リサイクルウールを使用しつつもsuper100's相当の原料を使用しているので手触りもよく、硬すぎないメルトン地なので、上品で高品質な風合い。メルトンでありながら軽量で、ジェンダーフリーで、ユニセックスでご利用いただけるブルゾンです。＜素材＞表地 ウール100％裏地 ポリエステル100％＜サイズ＞OS（フリーサイズ）＜サイズ詳細(cm)＞着丈58.0身幅66.0肩幅70.0袖丈58.0裄丈93.0＜色＞BLACK