ティファニー 1837 リング　指輪 silver925 12号 #24

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商品名Tiffany\u0026Coティファニー1837リング 指輪silver925USED素材スターリングシルバー925カラーシルバーサイズ(cm)幅内周0.7cm約12号コメント当店一番人気ブランド。自分もそうですが、今まさに気分な方も多いと思いますし、歳を重ねてこのブランドの良さや凄さをより一層感じています。それでいてさり気なく、デザイン性が共に高く重ね付け等にも重宝すると思います。主張しすぎず、上品な高級感があります。この価格でタフなシルバー素材は絶対おすすめです。状態細かいくすみや多少の擦れキズはありますが、まだまだ十分に綺麗な状態です。シルバーですので磨いてまだまだ長く愛用頂けると思います。こちら磨き済みですので、すぐにお使い頂けます。（状態の方は、個人差がありますので写真も一緒に参考にして頂ければと思います。また不明な点ございましたらお気軽にお電話頂ければと思います■■こちらは、セレクトショップ、SOTAJAPANの公式アカウントになります■■■本物保証■当方の出品物は全て本物です。100%保証させて頂きます。万が一偽物だった場合は、かかった費用含め全額返金します。■資格・免許■古物商許可証番号：東京都公安委員会第301121409163号■注意事項■落札後4日以内にご連絡ない場合は削除させていただきますのでご了承ください