本物ワタイチWATAICHI本革リアルクロコダイルレザーL字サイフ長財布札入れ

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【商品の説明】ブランド・メーカー:ワタイチ WATAICHI商品名：本物ワタイチWATAICHI本革リアルクロコダイルレザーラウンドファスナーL字サイフ長財布札入れオリーブカーキレディースメンズ旅行トラベルサイズ：約横幅19.5cm縦10cmマチ1.5cm＊素人寸法のため多少の誤差はお許し下さい色:カーキ（オリーブ色）画像参考素材：本革クロコダイルレザー仕様 マチ付き札入れ×2オープンコインケース×1ポケット×2カードポケット×14シリアル 90044付属品:なしワタイチ正規店で購入しました。間違いなく本物ですのでご安心下さい。正規品【商品の状態】一般的な使用感使用状況:購入後そこそこ使用していましたので全体的に一般的な使用感があります。細かなスレなどありますがまだまだ使用できます。(画像でご確認下さい。)＊個人基準のため参考までにお願いします。