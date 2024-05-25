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COACH 長財布 シグネチャー ロング ジップ カーキ×サドル
商品番号 B38065179405
商品名

COACH 長財布 シグネチャー ロング ジップ カーキ×サドル
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【　新品・未使用　】☆プレゼントにもおススメです☆※「フォロー割引き」　いたします！　　100円ですが！クラシカルなシグネチャー柄の長財布です。お札や領収書の収納に役立つ複数のマルチポケットや、豊富なカードスロットを備えて収納力抜群です。開け閉めしやすいリストレット付。付属品：ケアカード★日本全国のCOACH直営店で修理やメンテナンスを　受けることができます。※※※※※※※※※※※※※※購入元：アメリカCOACH　　　　「並行輸入品」であり、「アウトレット商品」です。※色むら・使用に差しつえない程度の傷がある場合もあります。神経質な方は、ご購入をお控えください。　→「並行輸入品」であり、　　「アウトレット商品」　　ですので、お買い得な一品です！※箱・袋等はございません。発送は簡易梱包となります。ご了承下さい。#ちょろりs長財布#COACH　#コーチ#長財布#アウトレット#カーキ
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