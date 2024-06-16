【絶版・美品】ニューエラ OKINAWACITY 沖縄ライカム限定

NEWERA沖縄イオンモールライカム店限定品、完売絶版モデルなので大変貴重です！使う機会がないため、使ってくださる方にお譲りしたいです。ショッパーもお付けします！2回程しか使用していないので、目立った汚れや傷はなく状態は良いです！暗所にて保管していたので、色褪せもありません。===================================◆カラー...ネイビー◆サイズ:71/2（59.6cm）※標準より大きめサイズです！※スナップバック（後ろプチプチプチ）ではないため、サイズ調整できませんのでご注意ください！===================================中古品であること、自宅保管や簡易包装などご理解頂ける方よろしくお願いいたします。#ニューエラ#OKINAWACITY#NEWERA#沖縄#ライカム#限定#絶版



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