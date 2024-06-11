【セール最終日】ファイテン RAKUWAネック メタックス ティアドロップ

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新品、未使用になります。今では廃盤品になった人気のモデルです！専用缶、専用箱、取扱説明書完備ですプライベート用で保管してましたが、新たに購入したので出品します。今年購入致しましたが一度もつけなかったため出品いたします。定価16500※公式サイト参照●仕様 カラーブラックカラー(ブラック) サイズ40cm●付属品 化粧箱●特徴 煌めく雫型チャーム… チャームがスイングし揺れる雫型の大人の魅力を引き出すネックレス。 角度が変わるたびに光を鈍く反射し、派手すぎないアプローチが可能。 男女、シーンを問わず着用出来ます。カラーブラック#phiten#ファイテン#RAKUWA#メタックス#スポーツ#野球#サッカー#ゴルフ#陸上#バトミントンカラーブラック材質ステンレスカラー···ブラック材質···チタンカラー···ブラック