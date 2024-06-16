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【ANAオリジナル✨️】トゥミ TUMI 長財布 メンズ 財布 小銭入れ バッグ
商品番号 H30367905296
商品名

【ANAオリジナル✨️】トゥミ TUMI 長財布 メンズ 財布 小銭入れ バッグ
ブランド名 トゥミ
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

《ブランド》#TUMI#トゥミ《カラー》ブラック／黒／無地《サイズ》縦約20.0㎝横約10.5㎝幅約3.3㎝《素材》#レザー／#牛革《品名》#長財布／#ウォレット《状態》新品未使用TUMIの箱に入っております(*'ᵕ')☆《仕様》小銭入れ...×1札入れ...×3内側ポケット...×2外側ポケット...×1カードポケット...×28トゥミのレザーウォレットになります。内側のポケットなどにもレザーが使われており、高級感抜群でトゥミらしい容量にも拘った仕様になっています。レザーなので長年ご愛用して頂けると思います。新品未使用ですが、自宅保管していた物ですので御理解頂ける方のみご購入お願い致します(*^^*)《ブランドについて》TUMI（トゥミ）は、1975年創業、アメリカのバッグブランド。トラベル、ビジネスバッグはもとより、カジュアル、ウィメンズ、小物類など多岐にわたる製品を展開しています。ソリッドスチールの小さなネジから高い対摩耗性を誇るFXTバリスティックナイロンに至るまで、製品を構成するパーツの多くを独自に開発・設計し、25を超える特許を取得している技術力の高いブランドです。技術的、デザイン的に様々なシチュエーションにマッチした製品を生み出し続けています。
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