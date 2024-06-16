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【人気】ホワイトゴールド　ジーザズ　ブリンブリン　ネックレス　キリストCZ
商品番号 R33823223910
商品名

【人気】ホワイトゴールド　ジーザズ　ブリンブリン　ネックレス　キリストCZ
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,088 円
在庫状況 あり

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商品詳細

世界中から愛されるジーザス、イエス・キリストを形どった形の豪華なネックレスです。海外アーティストや日本ラッパーからも愛されているHIPHOPスタイルでジルコニアが輝く、ゴージャスなBIGサイズ!A-CZ、18kコーティング、CZストーン全て爪どめの高級仕様です●純真鍮●18kコーティング3回●5A-CZ●爪どめ敷き詰め（プロングパヴェセッティング）チェーン長さ約20cm
http://narcologia.ru/goods/moisture392269.html
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