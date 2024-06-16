【人気】ホワイトゴールド　ジーザズ　ブリンブリン　ネックレス　キリストCZ

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商品詳細
世界中から愛されるジーザス、イエス・キリストを形どった形の豪華なネックレスです。海外アーティストや日本ラッパーからも愛されているHIPHOPスタイルでジルコニアが輝く、ゴージャスなBIGサイズ!A-CZ、18kコーティング、CZストーン全て爪どめの高級仕様です●純真鍮●18kコーティング3回●5A-CZ●爪どめ敷き詰め（プロングパヴェセッティング）チェーン長さ約20cm
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