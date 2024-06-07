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【美品】ポールスミス メンズスーツ上下 L ウール100% Paul Smith
商品番号 K73258497746
商品名

【美品】ポールスミス メンズスーツ上下 L ウール100% Paul Smith
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PaulSmithLONDON　/　ポールスミスロンドンのメンズのスーツセットアップLサイズです。かなり前に購入したものの1〜2回しか使用せず自宅で保管しておりました。袖口に遊び心があるポールスミスらしいオシャレなスーツです。持ち主、家族共に非喫煙者、ペットおりません。ポールスミス純正ハンガーも一緒にお付けします。○サイズサイズ表記：Lチェスト93cmウエスト79cm身長175cm※持ち主は身長180cm（細身）でしたが問題なく着用しておりました。○状態ほぼ未使用のまま保管されていたので目立った傷や汚れなどなく、まだまだ末長くご愛用いただけます。○カラーブラックうっすらストライプが入っています。※極力実物に近い色合いになるよう写真調整しておりますが実物との差異を感じる場合がございますのであらかじめご了承ください。○素材ジャケット　表地：ウール100%裏地：キュプラ100%パンツウール100%美品かと思いますが素人の自宅保管・検品である点をご了承ください。発送はコンパクトに丁寧に折りたたみ、らくらくメルカリ瓶（宅急便）予定です。到着時の畳みシワはご容赦ください。
http://narcologia.ru/goods/kindness63405.html
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