クロムハーツ SBT BAND 18号 リングCHROME HEARTS

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商品詳細
【商品】クロムハーツSBTBANDリング18号CHROMEHEARTS【素材】シルバー925【付属品】インボイス原本個人情報保護の為、個人情報部分切り抜きレシートレザーポーチショッパーその他傷へこみ無し美品購入店クロムハーツ原宿店正規品材質···シルバー
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