新品 NEW ERA ニューエラ ヒューストン・アストロズ 2トーンキャップ

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当ショップのほかのNEWERA商品はこちら→#NEWERA_fusionブランド：NEWERA型番・モデル：ヒューストン・アストロズアイテム：キャップカラー：オレンジ(ASTROSORG/NAV)サイズ：フリーサイズ(調節可能)/高さ11cm/ツバ長さ7cm素材：ポリエステル100％【NEWERAニューエラヒューストン・アストロズ2トーンキャップ】フロントからバックにかけて丸みを帯びた流れるようなラインが特徴である9FORTYシリーズのヒューストン・アストロズモデル。オレンジ×ネイビーの2トーンデザインでコーディネートのアクセントに。【NEWERA】ニューエラ（NewEra）はアメリカで1903年に創業されたキャップブランド。ニューエラキャップは野球ファンにはもちろんのこと、野球ファンならずとも世界中に多くのファンを持ちます。現在は普段使いのファッションアイテムとしても高い評価を得ており、男性・女性問わず人気アイテムとなっています。※この商品はお値引きできません。NO.10213-409#NEWERA_fusion