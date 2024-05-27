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アディダス スーパースター 27.5cm ホワイト
商品番号 P24277092905
商品名

アディダス スーパースター 27.5cm ホワイト
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,090 円
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商品詳細

アディダススーパースターadidassuperstar●カラー:ホワイト●サイズ：タグ表記27.5●状態：2〜3回履きましたが私には若干大きかったので出品します。右足ロゴ付近に小さな引っ掻きキズありますがその他は概ね綺麗な状態です。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
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