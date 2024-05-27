アディダス スーパースター 27.5cm ホワイト

アディダススーパースターadidassuperstar●カラー:ホワイト●サイズ：タグ表記27.5●状態：2〜3回履きましたが私には若干大きかったので出品します。右足ロゴ付近に小さな引っ掻きキズありますがその他は概ね綺麗な状態です。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



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