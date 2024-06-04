PG8 キーリング　　クロコダイル　ブラック

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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。レザーブランドPG8のキーホルダーになります。サイズ 14㎝×2.5㎝(最大部分)ループ部分長さ8㎝カラー ブラック素材 ナイルクロコダイル 細部まで拘り、本物の上質を追求するレザーブランドPG8のクロコダイルのキーリングです。PG8ならではの美しい仕上げのキーリングはユニセックスでお使いいただけます。ループ部分をベルトに通してもお使いいただけます。新品未使用ですが、撮影の為箱から出しています。ボックス付きでお送りします。あくまでも自宅保管の未使用品です。ご理解頂ける方のみでお願い申し上げます。完璧を求める方や神経質な方はお控えください。
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