超希少✨ルイヴィトン　タイガ　オーガナイザー

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商品詳細
●サイズ：縦幅23.5cm横幅14cmマチ1.5cm●素材：レザー●状態:劣化、色落ち、擦り傷、角スレ●付属品：なし●購入先:古物商許可を取得し、真贋済みの正規の代理店から購入しています。●その他、注意事項：中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。●管理番号000009260379
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