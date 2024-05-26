SUPERJUNIOR スパショ6（SS6） ヘンリー

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SUPERJUNIORスパショ6（SS6）アンコン会場で購入しましたポストカードとトレカでございます。出回りの少ない貴重な物かと思われます。☆上部のケースは付属しません☆●各トレカ・ポストカードをチェックし傷等認めました部分は単品販売に写真付属させて頂いております。＊トレカは購入後すぐケースに入れています。●状態は良いですがあくまでも自宅保管でしたので、完璧な物をお探しの方のご購入はお控え下さい。●海外製品のため初期傷・折れ等もみられます。ご理解のある方のみ購入お願いします。即購入⭕️値段交渉要相談⭕️配送方法硬質ケース→防水→封筒でネコポスsuperjuniorSS6supershow6イトゥクイェソンキュヒョンウニョクシンドンシウォンヒチョルリョウクドンへソンミンカンインヘンリーチョウミグッズトレカポストカード