韓国ドラマ《ヒーラー》OST　チ・チャンウク

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商品詳細
廃盤品Amazonなどでも販売していないようです…チ・チャンウク《ヒーラー》OST韓国ドラマ大事に保管していました(*^^*)パッケージに細かなキズはありますが、目立った汚れや傷みなどありません。CDは綺麗な状態です。海外製品であること、中古品であることをご理解いただける方のみよろしくお願いいたしますm(__)m#チ・チャンウク#パク・ミニョン#韓国ドラマ#チチャンウク
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