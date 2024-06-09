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ファイブスター物語　設定資料集
商品番号 I84393402375
商品名

ファイブスター物語　設定資料集
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

発売当初に買って本棚で保管していましたが、日焼けやシミがあります。気になる事がありましたら、コメントお願いします。
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