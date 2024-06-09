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デスストランディング 本体　コレクターズエディション　セット
商品番号 F62083584981
商品名

デスストランディング 本体　コレクターズエディション　セット
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 24,010 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS4のデスストランディング限定版と、コレクターズエディションのセットになります。不足しているのはコレクターズエディションについていたルーデンスのフィギュアと、片方のソフトは売ってしまったのでソフトは1本になります。写真などはコメントしていただければ追加していきますが、2つともサイズが大きいものなので、特になければ取引が決まってから片付けようと思っておりまして、写真がございません。コントローラーに多少使用感が目立ちます。本体などは部屋に置きっぱなしなので可能な限り取り除こうと思いますが、埃が少しございます。大切に使用していたので大きな目立つ傷などはないかと思いますが、神経質な方はご遠慮ください。
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