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英雄伝説 軌跡シリーズ7本
商品番号 P58026868142
商品名

英雄伝説 軌跡シリーズ7本
ブランド名 プレイステーションヴィータ
特別価格 税込 10,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。英雄伝説シリーズ7本セットです。「英雄伝説空の軌跡the3rdEvolution通常版」「英雄伝説空の軌跡SCEvolution限定版」「英雄伝説空の軌跡FCEvolution限定版」「英雄伝説零の軌跡Evolution限定版」「英雄伝説碧の軌跡Evolution限定版」「英雄伝説閃の軌跡ドラマCD同梱版」「英雄伝説閃の軌跡IIドラマCD同梱版」箱に擦り傷等ありますので神経質な方はご遠慮下さい。#角川ゲームス#ゲーム#RPG#PlayStationVita#PlayStation_Vita#PSVita#PS_Vita
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