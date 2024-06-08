家庭用NEOGEOロム　リアルバウト餓狼伝説

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家庭用ネオジオのロムカセット「リアルバウト餓狼伝説」となります。ロムは細かいスレ傷などがあります。パッケージは破損はありませんが経年によるシワ等はあります。説明書は通常利用によるシワなどはありますが、酷い破れや折れはありません。発売年のわりには美品かと思いますが個人で使用しておりましたので、余りにも状態にこだわる方の購入はご遠慮ください。※週末割引として少し価格を下げました。