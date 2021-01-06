NINTENDO SWITCH 2021 本体セット

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商品詳細
2021年8月Amazonにて購入。1年ほど運動系ゲームで使用。テレビにつないで使用していたので、本体含めて素人目には大変きれいです。￼送料込みです。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
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