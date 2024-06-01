歯科医師国家試験　実践　問題集

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麻布デンタルアカデミーの歯科医師国家試験 実践問題集です。0〜15巻までの16冊セットになります。書き込みほとんどありませんがところどころフリクションで記入してあるところもあります。問題文には書き込みありません。これから国家試験に向けて問題演習をするのに有効だと思います。また低学年の学生でも授業でやったところの知識確認のための問題演習に使えると思います。発送時は全て付箋を取って発送します。質問等ありましたらコメントお願いいたします。購入時の金額¥63,250