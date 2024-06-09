Ｆ７７８　掛軸　大徳寺　須賀玄道　『清風拂明月』　共箱　『真作』　肉筆　一行書



Ｆ７７８ 掛軸 大徳寺 須賀玄道 『清風拂明月』 共箱 『真作』 肉筆 ...



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Ｆ３９０ 掛軸 大徳寺 藤田寛道 『雲出洞中明』 共箱 『真作』 肉筆 一行書



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Ｃ８９６ 掛軸 大徳寺 小室大心 『瀧 直下三千丈』 共箱 『真作』 肉筆 ...



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総丈 約 176cm×30cm本紙 約 107cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。