NINTENDO SWITCH 箱あり

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo付属品ありです初期化済み本体等に目立った傷や汚れはありません状態については写真でご確認ください電源コードに少し傷ありますが使用上の問題はありません箱のまま紙袋等で包装した簡易包装でお送りいたしますのでご理解ください素人の自宅保管に十分ご理解くださいませ返品は不可でお願い致します8.27-8.29発送不可です申し訳ありません



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