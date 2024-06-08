君の名前で僕を呼んで　パンフレット　豪華版

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「君の名前で僕を呼んで」の豪華版パンフレットです。公開時に映画館で購入し、暗所にて保管していたため傷や汚れはほとんどないかと思います。2000部の数量限定販売で「写真750点掲載」の素敵なパンフレットです。即購入可です。【サイズ】36.5cmx25.5cm