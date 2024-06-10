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ガシャポン ウルトラマンアルティメットルミナスよりルミナスユニット付のセット
商品番号 L71586459367
商品名

ガシャポン ウルトラマンアルティメットルミナスよりルミナスユニット付のセット
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガシャポンウルトラマンアルティメットルミナスよりルミナスユニット付のセットで出品です。商品の種類は写真でご確認をお願い致します。そアルティメットルミナス6個付属します。購入後はケースで飾っておりました。状態は美品ですがアミューズメント商品ですので商品によって初期の個体差、細かい傷等ある場合がございます。(商品に関するお問い合わせはメーカー/販売元へお願い致します。)あくまで素人保管ですのでご検討/ご購入の際はご留意ください。非タバコペットなしバラ売り不可よろしくお願いします。
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