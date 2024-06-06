カイオーガ \u0026 グラードン LEGEND ポケモンカード

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商品詳細
グラードンの方は薄い白カケがみられる程度で、この年代のものとしては綺麗な商品かと思います。カイオーガは表面は綺麗ですが、裏面に白カケが結構見られます。ですので美品をお求めの方はご注意ください。プレイ用としてノークレームノーリターンでよろしくお願い致します。折れ濡れ対策をして発送いたします。※ペット、喫煙者なし。
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