BTS FESTA ARMYラウンジ JIN ンジ トレカ

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商品詳細
BTS10thanniversaryfesta2023armyloungeフォトカード1枚即購入可匿名発送素人保管で、少しでも気になる方はご遠慮下さい。発送の際は硬質ケース+防水対策もして送らせて頂きます！
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