home 2021 ジョンハン　ペアトレカ

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商品詳細
SEVENTEENセブチHOME2021トレカペア セットスリーブに入れファイルに入れて保管しておりました。海外製品です。初期スレやヨレ等ご理解ある方のみご購入お願い致します。梱包方法ですが、1枚ずつスリーブ→まとめて硬質ケース→opp袋 にて送らせていただきます。普通郵便にて送らせていただきます
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