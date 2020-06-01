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エヴァンゲリオンボックス　EVANGELION-VOX KICA-382
商品番号 W62586973739
商品名

エヴァンゲリオンボックス　EVANGELION-VOX KICA-382
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メーカー:キングレコード型番:KICA-382入手困難【曲目一覧】(1)エヴァントロダクション(A-4)(2)ザ・イメージ・オブ・ミー～ヴォーカライズ(A-1)(3)フロム・マイ・ドリームス(A-4)(4)エヴァンゲリズム(A-4)(5)キャント・ゲット・ユー・デュータ・マイ・ヘッド(A-4)(6)X-プリシット(7)プレリュード・トゥ・バトル(E-1)(8)バトリング(E-1)(9)インターリュード～ザナトス(E-13)(10)ザナトス～イフ・アイキャント・ビー・ユアーズ～ジャジー・サイド・スティック・ミックス(E-13)(11)アイル・ビー・オールウェイズ・オン・ユア・マインド(C-5)(12)アルマゲドン(13)Komm，susser　Tod～タンブリング・ダウン・ミックス(M-10)(14)エンジェル・アタック(E-6)(15)ユートピア(16)プロミスト・ランド～リプライズ(F-2)(17)プロミスト・ランド～ローレン＆マッシュ・スタジオ・ライヴ(F-2)(18)スター～ローレン＆マッシュ・スタジオ・ライヴ(A-1)(19)ザ・イメージ・オブ・ミー～プレイバック(A-1)(20)アウトロ～ネヴァー・シャル・ウィ・リターン・フロム・コンフリクト・ウィ・マスト・ラーン(A-10)【レーベル】スターチャイルド実家にて保管していたものです。中古品であることご了承ください。#エヴァ#エヴァンゲリオン
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