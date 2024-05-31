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「嵐/A+5Vol.１～Vol.5」定価(1冊):￥2444#本#芸術／音楽・舞踊#大野智#櫻井翔#相葉雅紀#二宮和也#松本潤#嵐#楽譜嵐の楽曲1冊あたり21曲(全105曲)が入っています。発売された時期に購入し、何度か弾いていますが、書き込みはありません。傷や表紙の少しの折れ目もありますが弾く分には問題ありません。気になる方は御遠慮ください。お値下げも検討します。