POP UP PARADE 超絶最かわてんしちゃん

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POPUPPARADE超絶最かわてんしちゃん(特典なし)の未開封品なります。汚れ防止のため初期に付いていた包装紙はそのままにしてあります。発送時のダンボールは再利用品を使用して発送致します。商品到着後の返品やクレームなどの対応は出来ません。未開封品の為、中身の状態の確認は出来ません。もし初期不良などがありましたら直接メーカー様の方へご連絡お願い致します。以上の内容でご理解と納得されましたら、ご購入よろしくお願い致します。