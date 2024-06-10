アサヒグラフ別冊美術特集　西洋編　ゴッホ　ルノワール他　1～8セット

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商品詳細
アサヒグラフ別冊 1987～1989年 美術特集 西洋編です。ルソーゴッホゴヤボッティチェリモネセザンヌルドンルノワール倉庫にて長年保管しておりました。絵画写真はまずまずキレイですが、ページのフチは黄ばんでいます。素人保管ですのでご理解をお願いいたします。保管になります。ご理解いただける方のご購入をお願い致します。
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