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アサヒグラフ別冊美術特集　西洋編　ゴッホ　ルノワール他　1～8セット
商品番号 B71958978306
商品名

アサヒグラフ別冊美術特集　西洋編　ゴッホ　ルノワール他　1～8セット
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アサヒグラフ別冊　1987～1989年　美術特集　西洋編です。ルソーゴッホゴヤボッティチェリモネセザンヌルドンルノワール倉庫にて長年保管しておりました。絵画写真はまずまずキレイですが、ページのフチは黄ばんでいます。素人保管ですのでご理解をお願いいたします。保管になります。ご理解いただける方のご購入をお願い致します。
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