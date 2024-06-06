NINTENDO SWITCH HAD-S-KA スイッチ　任天堂

ニンテンドーSwitch＊有機EL版ではありません。2023年8月に秋葉原で購入しましたが、使う機会がなくなった為、お売りしたいと思います。画面には傷防止フィルム付きです。合計3回ほどしか使用しておりませんので傷などはありません。ご検討よろしくお願いしますNintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo



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