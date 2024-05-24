【新品・未開封】アレスタコレクション ゲームギアミクロ同梱版

ALESTECLLECTION（アレスタコレクション）ゲームギアミクロ＆ビッグウィンドーミクロ同梱版の新品・未開封品です。コレクション用に購入しましたが事情（商品の問題ではなく私情）により手放すことにしました。内容物は写真のものが全てです。・ゲームギアミクロホワイト\u0026ビッグウインドーミクロホワイト（未開封の箱の中に入っています。）・設定資料集・クラシックシリーズ＆GGアレスタ3パッケージ原寸大アクリルパネルセット（5種）・タペストリー（B3サイズ）・アレスタヒストリー（予約特典の冊子です。）箱は経年劣化で若干シワが入ってしまっていますので写真でご確認いただければ幸いです。何か確認事項があれば気軽にコメント欄でご質問ください。



アレスタコレクション ゲームギアミクロ同梱版【限定版同梱物】ゲームギアミクロホワイト & ビッグウインドーミクロホワイト & 設定資料集 同梱 - Switch



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