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XBOX series S 本体冷却ファン付き
商品番号 H25391627071
商品名

XBOX series S 本体冷却ファン付き
ブランド名 マイクロソフト
特別価格 税込 13,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用期間1週間程でので商品自体はとてもきれいな状態だと思います。ただ開封時にテープを剥がした場所に箱の破れがありますので購入検討して頂ける方はご注意下さい。(写真の方をご覧ください。)
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