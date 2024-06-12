浮世絵艶本集成 全5巻 セット　解読書付 Japanese Ukiyo-e

「浮世絵艶本集成(全五巻)」解読書付き美術出版社定価:¥14000円＋税１ 喜多川歌麿 〜道行恋濃婦登佐男〜２ 葛飾北斎 〜喜能會之故眞通〜３ 歌川國芳 〜春色入舩帳〜４ 歌川國定 〜艶紫娯拾餘帖〜５ 歌川國麿 〜風流枕拍子〜※佐藤黄雀 〜浮世絵艶本集成全五巻解読〜◆外箱には傷やヘコみなどのダメージがございます。◆書籍は特に目立った傷や汚れはなく、奇麗な状態です。◆その他、写真の追加希望等がございましたらコメントをお願いいたしますm(__)m◎即購入可◎送料無料◎匿名配送（24時間）#メルカリヤナ書籍#メルカリヤナ絵本



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