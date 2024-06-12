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浮世絵艶本集成 全5巻 セット　解読書付 Japanese Ukiyo-e
商品番号 N51430150994
商品名

浮世絵艶本集成 全5巻 セット　解読書付 Japanese Ukiyo-e
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 2,261 円
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商品詳細

「浮世絵艶本集成(全五巻)」解読書付き美術出版社定価:¥14000円＋税１　喜多川歌麿　〜道行恋濃婦登佐男〜２　葛飾北斎　〜喜能會之故眞通〜３　歌川國芳　〜春色入舩帳〜４　歌川國定　〜艶紫娯拾餘帖〜５　歌川國麿　〜風流枕拍子〜※佐藤黄雀　〜浮世絵艶本集成全五巻解読〜◆外箱には傷やヘコみなどのダメージがございます。◆書籍は特に目立った傷や汚れはなく、奇麗な状態です。◆その他、写真の追加希望等がございましたらコメントをお願いいたしますm(__)m◎即購入可◎送料無料◎匿名配送（24時間）#メルカリヤナ書籍#メルカリヤナ絵本
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