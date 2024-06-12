IU 韓国 展示会 グッズ 순간 MOMENT lyrics book 歌詞 本

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IU韓国での展示会순간のMD公式グッズです。現時点でオンライン販売、販売予定は無く、現地でのみ手に入る商品です。トレカを取り除くため開封しております。外袋の折れなどは初期からのものになります。受け渡し当時からのものになりますのでどうしても避けられない点、またその他も状態を確認の上出品しておりますが、素人の検品になりますのでご了承いただける方のみご購入ください。中の状態は出来るだけ触れないようにしていますので確認しておりません。※輸入品のため外箱に汚れ・擦れ・多少の破れなどがある場合がございます。上記での返品、交換は承れませんのでご了承ください。メルカリ匿名便でのお届けを予定しております。商品料や送料を負担しておりますのでキャンセルは致しかねます。郵送トラブルになった場合でもこちらからの保証致しかねますのでご了承ください。上記の場合でも良い評価のお約束が出来る方、ご了承頂ける方のみでお願い致します。そのままご購入いただければと思います。コメント無しで大丈夫です（＾_＾）神経質な方のご購入はお控えください。プロフィール欄お読み頂いた上でその他質問等ございましたらコメント欄にお願いいたします。IUMediaArtExhibition아이유전시회미디어아트전시アイユ 展示会メディアアート展示Moment순간 瞬間IUグッズ IU순간IU瞬間