逆柱いみり 画集 蜃樓紀

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商品詳細
逆柱いみり画集蜃樓紀台北の漫画喫茶／ギャラリーMangasickでの2016年8月の展示にあわせて発行されたものです。サイズ20cm×20cm 64ページ限定1000部※未開封品です★商品状態は画像にてご確認お願いいたします。【注意事項】中古品としてご理解いただける方のご購入をお願いいたします。
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