藤井風 HEHN顔Tシャツ

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商品詳細
藤井風さんのHEHN顔Tシャツです。写真が白いムラがあるように写っていますが実物は美品で、試着程度の着用のみの未使用に近い状態です。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック人気ソロアーティスト···藤井風
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