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藤井風 HEHN顔Tシャツ
商品番号 J97292887295
商品名

藤井風 HEHN顔Tシャツ
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 8,550 円
在庫状況 あり

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商品詳細

藤井風さんのHEHN顔Tシャツです。写真が白いムラがあるように写っていますが実物は美品で、試着程度の着用のみの未使用に近い状態です。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック人気ソロアーティスト···藤井風
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