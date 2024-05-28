本 内海光司 写真集 HAPPY!

「Happy!」内海光司定価:-表紙、背表紙、裏表紙には目立ったイタミはなく状態は良好です。本文のページに書き込み、破れ、折れ、目立った汚れはありません。初版です。商品の状態など気になる点がありましたら、購入前にご質問ください。即買いOKです。発送方法は送料出品者負担で匿名配送のゆうゆうメルカリ便です。水濡れ対策のためのOPP袋、イタミ防止のためのエアキャップでの梱包した後、封筒または専用箱に入れての発送となります。他にもゲームソフト、ゲーム攻略本、画集、コミック、書籍全般をできるだけ状態のいいもの、あまり市場に出回っていないレアなものなど多数出品しています。複数購入をご希望の場合はコメントいただければ、まとめて専用ページを作らせていただきます。#内海光司#内海_光司#本#芸術／音楽・舞踊



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