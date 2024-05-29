CASIO キーボード CTK-130

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商品詳細
商品詳細CASIOキーボードCTK-130作動確認済み全音音出し確認も問題ありません。本体には擦れがあります。画像にてご確認ください。大型商品で送料が掛かりますのでお値下げが出来ません。出品内容本体、譜面立て、電源アダプター、取り扱い説明書まとめ買い歓迎！他の出品物とのおまとめをお勧め致します。
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