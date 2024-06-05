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B‘z バンドスコア3冊セット
商品番号 H23445573593
商品名

B‘z バンドスコア3冊セット
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 8,800 円
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商品詳細

pleasuretreasuresurviveの完全監修バンドスコア3冊セットです年代の割にきれいだと思います最高のファンアイテムであると同時にバンドやギターをやっている方の実用書ではないでしょうか？バラ売り不可値下げ不可1.LOVEPHANTOM2.loveme,Iloveyou3.EasyCome,EasyGo!4.ZERO5.ALONE6.裸足の女神7.愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない8.LADYNAVIGATION9.太陽のKomachiAngel10.BETHERE11.Don'tLeaveMe12.BadCommunicationE.Style13.Calling14.さまよえる着い弾丸15.Hi1.BLOWIN'2.1.6(KOI-GOKORO)3.TIME4.Liar!Liar!5.ねがい6.愛しい人よGoodNight...7.pleasure198~人生の快楽～8.ミエナイチカラ~INVISIBLEONE~9.もう一度キスしたかった10.FIREBALL11.RealThingShakes12.MOTEL13.いつかのメリークリスマス14RUN-1998style-15.HOME16.TheWildWind1.DEEPKISS2.スイマーよ！！3.Survive4.Liar!Liar!5.ハピネス6.FIREBALL7.Dome8.泣いて泣いて泣きやんだら9.CAT10.だったらあげちゃえよ11.Shower12.Calling13.ビリビリ#B‘z#うたってみた#バンドスコア
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