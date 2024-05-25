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ニンテンドー64　Nintendo 64 任天堂64 本体
商品番号 M58447724285
商品名

ニンテンドー64　Nintendo 64 任天堂64 本体
ブランド名 ニンテンドー64
特別価格 税込 7,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◯動作確認済み◯即日発送させていただきます。◯送料無料、匿名での発送になります。　◯ペットや喫煙者無し◯雨漏れ、衝撃対策として緩衝材での梱包◯無水エタノールでクリーニング済みニンテンドー64本体×3(１台はメモリー拡張パック付)ブラック、ゴールド、クリアブルーコントローラー×3アダプター×3全て大乱闘スマッシュブラザーズで動作確認しております。本体ブラック、リセットボタンがきかない。本体ゴールド、メモリ拡張パックの蓋がない。クリアブルー、蓋の爪が折れている。無水エタノールでクリーニング済みですが汚れや埃がとりきれないものがありました。キズや汚れ、色褪せなどあります。
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