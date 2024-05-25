ニンテンドー64　Nintendo 64 任天堂64 本体

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商品詳細
◯動作確認済み◯即日発送させていただきます。◯送料無料、匿名での発送になります。 ◯ペットや喫煙者無し◯雨漏れ、衝撃対策として緩衝材での梱包◯無水エタノールでクリーニング済みニンテンドー64本体×3(１台はメモリー拡張パック付)ブラック、ゴールド、クリアブルーコントローラー×3アダプター×3全て大乱闘スマッシュブラザーズで動作確認しております。本体ブラック、リセットボタンがきかない。本体ゴールド、メモリ拡張パックの蓋がない。クリアブルー、蓋の爪が折れている。無水エタノールでクリーニング済みですが汚れや埃がとりきれないものがありました。キズや汚れ、色褪せなどあります。
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