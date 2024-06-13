【インデックス貼付済、線引き済】2023年度版 建築基準関係法令集 2級建築士

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商品詳細
【週末セール！】2023年版2級建築用TAC法令集です。蛍光ペン、ボールペンのアンダーラインすべて済。インデックス貼付済。本はセパレート済です。もう使用しないので出品します。書き込み等はしておりませんが、今年の試験で使っていたので、使用感はございます。あくまでも中古品ということでご理解願います。特に質問なければ即購入どうぞ！「2023年度版建築基準関係法令集」TAC株式会社(建築士講座)#TAC株式会社建築士講座#TAC株式会社_建築士講座#本#土木・建築／建築
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