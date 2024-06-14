FATAL FRAME Ⅱ フェイタルフレーム2

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コーコーさま専用！フェイタルフレーム2好きなゲームで大切に保管しておりました。今回の出品にあたり動作確認行っております。自分で購入したワンオーナー物です。実際にゲーム使用した為、説明書（写真あり）とディスクに微細な傷はありますが全体的に綺麗なお品です。※動作確認出来ておりますので返品対応は 出来かねます。※中古品になりますので細部の傷や細かい事が気 になる方はご遠慮下さい。#フェイタルフレーム2#希少ソフト#天野月子#エックスボックス